Алаудинов раскрыл, какой удар готовит Украина перед началом переговоров

Скопление техники ВСУ фиксируется на одном из направлений фронта спецоперации. Таким образом, Украина собирается улучшить свое положение к моменту переговоров, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Сейчас мы на другом направлении от себя фиксируем скопление техники противника и, естественно, понимаем, что он будет пытаться в этом направлении ударить», — сказал Апти Алаудинов в видеообращении в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Украина предпринимает определенные шаги, чтобы улучшить ситуацию к моменту переговоров.
«Пусть противник сжигает последний свой ресурс», — отметил Алаудинов. По его словам, российские бойцы будут помогать Украине сжигать этот ресурс. Также командир «Ахмата» пожелал получить по заслугам тем, кто разгоняет панику и суматоху. При любом раскладе Россия победит, заключил Алаудинов.
Ранее стало известно, что Украина может планировать «кровавую провокацию» против регионов России перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, котоаря состоится 20 января. ВСУ могут начать наступление на одном из участков фронтовой линии, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.