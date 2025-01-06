Стало известно о готовящейся «кровавой провокации» Киева против России

Украина планирует «кровавую провокацию» против регионов России. На данный момент рассматривается несколько дат проведения провокации, одна из них — перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — рассказал Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Целями провокации, по его словам, является улучшение позиций Украины на переговорах и получение новой военной помощи от Запада.
В качестве дат рассматривается: день перед заседанием контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» (Германия), оно состоится 7 января, или день перед инаугурацией Трампа 20 января. По словам Рогова, ВСУ могут начать наступление на одном из участков фронтовой линии.
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