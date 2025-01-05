05 января 2025

Пермячка, ставшая самой красивой в России, ответила хейтерам

«Королева России» из Перми побеждала в конкурсах красоты без спонсоров
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пермячки, она всего добилась сама
По словам пермячки, она всего добилась сама Фото:

Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, обладательница титула «Королева России» Ксения Кин рассказала, как относится к комментариям хейтеров. Девушка добивалась побед на конкурсах красоты без чьей-либо финансовой помощи.

«Все судят сразу по-своему: мол, ну вот, все проплатила там, или ей заплатили. У меня не было ни спонсоров, ни „папиков“ — кого-то, кто мог что-то проплатить», — передает слова Ксении Кин 59.ru.

Пермячка отметила, что работа моделью не такая легкая, какой кажется на первый взгляд. Она готова любую девушку, которая ей оставляет негативные комментарии, пригласить принять участие в конкурсе красоты. По мнению Кин, далеко не каждая на это согласится. Девушка уточнила, что нткогда не делала пластических операций. Но регулярно посещает тренажерный зал, чтобы держать себя в форме. Также про пермячку известно, что она живет в Кондратово, воспитывает сына и дочь.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году Ксения Кин выиграла конкурс Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». За неделю до финального шоу она чуть не погибла во время атаки беспилотников в Москве.

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Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, обладательница титула «Королева России» Ксения Кин рассказала, как относится к комментариям хейтеров. Девушка добивалась побед на конкурсах красоты без чьей-либо финансовой помощи. «Все судят сразу по-своему: мол, ну вот, все проплатила там, или ей заплатили. У меня не было ни спонсоров, ни „папиков“ — кого-то, кто мог что-то проплатить», — передает слова Ксении Кин 59.ru. Пермячка отметила, что работа моделью не такая легкая, какой кажется на первый взгляд. Она готова любую девушку, которая ей оставляет негативные комментарии, пригласить принять участие в конкурсе красоты. По мнению Кин, далеко не каждая на это согласится. Девушка уточнила, что нткогда не делала пластических операций. Но регулярно посещает тренажерный зал, чтобы держать себя в форме. Также про пермячку известно, что она живет в Кондратово, воспитывает сына и дочь. Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году Ксения Кин выиграла конкурс Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». За неделю до финального шоу она чуть не погибла во время атаки беспилотников в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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