Пермячка, ставшая самой красивой в России, ответила хейтерам

Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, обладательница титула «Королева России» Ксения Кин рассказала, как относится к комментариям хейтеров. Девушка добивалась побед на конкурсах красоты без чьей-либо финансовой помощи.
«Все судят сразу по-своему: мол, ну вот, все проплатила там, или ей заплатили. У меня не было ни спонсоров, ни „папиков“ — кого-то, кто мог что-то проплатить», — передает слова Ксении Кин 59.ru.
Пермячка отметила, что работа моделью не такая легкая, какой кажется на первый взгляд. Она готова любую девушку, которая ей оставляет негативные комментарии, пригласить принять участие в конкурсе красоты. По мнению Кин, далеко не каждая на это согласится. Девушка уточнила, что нткогда не делала пластических операций. Но регулярно посещает тренажерный зал, чтобы держать себя в форме. Также про пермячку известно, что она живет в Кондратово, воспитывает сына и дочь.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году Ксения Кин выиграла конкурс Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». За неделю до финального шоу она чуть не погибла во время атаки беспилотников в Москве.
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