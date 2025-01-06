Россиянам назвали топ-5 трендов на рынке труда в 2025 году

hh.ru: искусственный интеллект станет одним из трендов рынка труда в 2025-м
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей
В 2025 году работодатели будут чаще смотреть на реальный опыт соискателей Фото:

В 2025 году одним из главных трендов на рынке труда станут активное использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников. Профессии, связанные с ИИ, такие как специалисты по машинному обучению и промпт-инженеры, будут особенно востребованы, говорится в исследовании hh.ru. 

«На рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи, ИИ-эксперты, промпт-инженеры и специалисты по машинному обучению», — приводит данные исследования «Лента.ру». Уточняется, что  благодаря ИИ ускорится процесс рекрутинга: от составления описаний вакансий до отбора кандидатов.

Кроме того, работодатели начнут больше внимания уделять реальному опыту кандидатов, а не только их образовательному бэкграунду. Оценка потенциальных сотрудников будет проводиться через анализ выполненных ими кейсов и тестовых заданий.

В 2025 году продолжит развиваться тенденция к человекоцентричности — этот год будет посвящен кандидатам, подчеркивают эксперты. Работодатели стремятся обеспечить психологический комфорт и благоприятную атмосферу в командах, а также внедрить прозрачные внутренние процессы, установить четкие диапазоны заработной платы и предложить гибкие условия труда. Важность софт-скиллов также будет возрастать. Работодатели будут искать кандидатов с хорошо развитыми коммуникативными навыками, креативностью и гибкостью, что поможет быстро реагировать на изменения и эффективно взаимодействовать в команде.

Последним трендом станет желание компаний инвестировать в развитие своих сотрудников. Это проявляется в поддержке карьеры действующих специалистов и поиске молодых талантов. Воспитание работников через менторство и корпоративное обучение можно рассматривать как «стратегическую инвестицию»: организации стремятся создать все условия для снижения текучести кадров и укрепления своей команды.

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В 2025 году одним из главных трендов на рынке труда станут активное использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников. Профессии, связанные с ИИ, такие как специалисты по машинному обучению и промпт-инженеры, будут особенно востребованы, говорится в исследовании hh.ru.  «На рынке труда будут востребованы специалисты, умеющие эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи, ИИ-эксперты, промпт-инженеры и специалисты по машинному обучению», — приводит данные исследования «Лента.ру». Уточняется, что  благодаря ИИ ускорится процесс рекрутинга: от составления описаний вакансий до отбора кандидатов. Кроме того, работодатели начнут больше внимания уделять реальному опыту кандидатов, а не только их образовательному бэкграунду. Оценка потенциальных сотрудников будет проводиться через анализ выполненных ими кейсов и тестовых заданий. В 2025 году продолжит развиваться тенденция к человекоцентричности — этот год будет посвящен кандидатам, подчеркивают эксперты. Работодатели стремятся обеспечить психологический комфорт и благоприятную атмосферу в командах, а также внедрить прозрачные внутренние процессы, установить четкие диапазоны заработной платы и предложить гибкие условия труда. Важность софт-скиллов также будет возрастать. Работодатели будут искать кандидатов с хорошо развитыми коммуникативными навыками, креативностью и гибкостью, что поможет быстро реагировать на изменения и эффективно взаимодействовать в команде. Последним трендом станет желание компаний инвестировать в развитие своих сотрудников. Это проявляется в поддержке карьеры действующих специалистов и поиске молодых талантов. Воспитание работников через менторство и корпоративное обучение можно рассматривать как «стратегическую инвестицию»: организации стремятся создать все условия для снижения текучести кадров и укрепления своей команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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