05 января 2025

В минздраве рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП в Пермском крае

Минздрав: детей, пострадавших в ДТП в Пермском крае, отправили лечиться домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим оказали медицинскую помощь
Пострадавшим оказали медицинскую помощь Фото:

Пострадавших детей и взрослых в аварии на трассе Кунгур — Соликамск в Губахинском городском округе (Пермский край) доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, сообщили в краевом минздраве.

«В ДТП пострадали семеро человек. После того как пострадавшим помогли медики, их отправили на амбулаторное лечение», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Авария случилась около 18:00 5 января. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Водитель и пассажир «Лады» погибли. Полиция сообщала о шестерых пострадавших пассажиров автобуса, среди которых было трое детей. Прокуратура выясняет причины ДТП.

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Пострадавших детей и взрослых в аварии на трассе Кунгур — Соликамск в Губахинском городском округе (Пермский край) доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, сообщили в краевом минздраве. «В ДТП пострадали семеро человек. После того как пострадавшим помогли медики, их отправили на амбулаторное лечение», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава. Авария случилась около 18:00 5 января. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Водитель и пассажир «Лады» погибли. Полиция сообщала о шестерых пострадавших пассажиров автобуса, среди которых было трое детей. Прокуратура выясняет причины ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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