В минздраве рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП в Пермском крае

Пострадавших детей и взрослых в аварии на трассе Кунгур — Соликамск в Губахинском городском округе (Пермский край) доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, сообщили в краевом минздраве.
«В ДТП пострадали семеро человек. После того как пострадавшим помогли медики, их отправили на амбулаторное лечение», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.
Авария случилась около 18:00 5 января. Водитель Lada Priora не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Водитель и пассажир «Лады» погибли. Полиция сообщала о шестерых пострадавших пассажиров автобуса, среди которых было трое детей. Прокуратура выясняет причины ДТП.
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