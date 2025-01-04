В Пермском крае в ДТП погибли два человека, пострадали трое детей

В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир авто погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
«Предварительно, водитель автомобиля „Лада Приора“ 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате ДТП водитель и пассажир „Лады“ погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение», — сказано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что авария произошла около 18.00 по местному времени. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ЧП. Организовано реверсивное движение.
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