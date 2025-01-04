04 января 2025

В Пермском крае в ДТП погибли два человека, пострадали трое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на 160 км автодороги Кунгур — Соликамск
Авария произошла на 160 км автодороги Кунгур — Соликамск Фото:

В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир авто погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

«Предварительно, водитель автомобиля „Лада Приора“ 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате ДТП водитель и пассажир „Лады“ погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение», — сказано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что авария произошла около 18.00 по местному времени. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ЧП. Организовано реверсивное движение.

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В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир авто погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю «Предварительно, водитель автомобиля „Лада Приора“ 1952 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате ДТП водитель и пассажир „Лады“ погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение», — сказано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что авария произошла около 18.00 по местному времени. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ЧП. Организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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