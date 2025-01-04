Пермская прокуратура выясняет причины ДТП, в котором погибло два человека

Органы прокуратуры Пермского края начали проверку после ДТП в Губахинском городском округе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате аварии погибли и пострадали люди. Будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Авария произошла около 18.00 по местному времени. В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир легковушки погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!