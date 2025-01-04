04 января 2025

Пермская прокуратура выясняет причины ДТП, в котором погибло два человека

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Прокуратура Пермского края начала проверку после ДТП в Губахинском городском округе
Прокуратура Пермского края начала проверку после ДТП в Губахинском городском округе Фото:

Органы прокуратуры Пермского края начали проверку после ДТП в Губахинском городском округе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате аварии погибли и пострадали люди. Будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Авария произошла около 18.00 по местному времени. В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир легковушки погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы.

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Органы прокуратуры Пермского края начали проверку после ДТП в Губахинском городском округе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом „Мерседес“. В результате аварии погибли и пострадали люди. Будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц по организации безопасного дорожного движения и соблюдению порядка пассажирских перевозок», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Авария произошла около 18.00 по местному времени. В Губахинском городском округе на 160 километре автодороги Кунгур — Соликамск автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир легковушки погибли, пассажиры микроавтобуса получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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