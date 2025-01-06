Минобороны РФ сообщило о попытке атаки Киева на ЗАЭС

Для атаки ЗАЭС Киев использовал БПЛА, сообщили в Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины 5 января пытались атаковать Запорожскую АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что для этого Киев использовал ударные БПЛА. Все они были сбиты средствами ПВО.
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