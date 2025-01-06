Фермеры заблокировали трассу под Парижем

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Фермеры во Франции устраивают митинги против политики государства в сельскохозяйственном секторе (архивное фото)
Фермеры во Франции устраивают митинги против политики государства в сельскохозяйственном секторе (архивное фото) Фото:

Члены второго крупнейшего во Франции фермерского профсоюза «Сельская координация», которые недовольны политикой государства в сельскохозяйственном секторе, заблокировали ведущую к Испании трассу под Парижем. Об этом сообщили во французских СМИ.

«Фермеры из „Сельской координации“ заблокировали дорогу N10 на уровне Ле-Перрэ-ан-Ивелин [коммуны под Парижем, в северо-центральной Франции]», — сообщает телеканал BFMTV. Дорогу перекрыли восемь тракторов, всего в акции участвуют 20 фермеров. Уличное шествие проводится и на ведущей к Германии дороге RN4 — фермеры устроили там «операцию „Улитка“ и двигаются намеренно медленно, чтобы затруднить движение транспорта.

Ранее, 5 января, профсоюз призвал заблокировать дороги, ведущие к Парижу — он требовал встречи с министром сельского хозяйства Анни Женевар и премьер-министром Франсуа Байру. На фоне этого власти запретили проведение несогласованных митингов.

Протесты во Франции проходят с октября 2024 года. Тогда к митингам против невыгодных торговых соглашений Евросоюза и против отсутствия реакции властей призвали ведущие французские профсоюзы. Их требования: выплата задерживаемых субсидий со стороны ЕС, поддержка молодых фермеров, сокращение бюрократических процедур, блокировка соглашения о свободной и, по мнению фермеров, невыгодной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Уругвай, Бразилия и другие.

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Члены второго крупнейшего во Франции фермерского профсоюза «Сельская координация», которые недовольны политикой государства в сельскохозяйственном секторе, заблокировали ведущую к Испании трассу под Парижем. Об этом сообщили во французских СМИ. «Фермеры из „Сельской координации“ заблокировали дорогу N10 на уровне Ле-Перрэ-ан-Ивелин [коммуны под Парижем, в северо-центральной Франции]», — сообщает телеканал BFMTV. Дорогу перекрыли восемь тракторов, всего в акции участвуют 20 фермеров. Уличное шествие проводится и на ведущей к Германии дороге RN4 — фермеры устроили там «операцию „Улитка“ и двигаются намеренно медленно, чтобы затруднить движение транспорта. Ранее, 5 января, профсоюз призвал заблокировать дороги, ведущие к Парижу — он требовал встречи с министром сельского хозяйства Анни Женевар и премьер-министром Франсуа Байру. На фоне этого власти запретили проведение несогласованных митингов. Протесты во Франции проходят с октября 2024 года. Тогда к митингам против невыгодных торговых соглашений Евросоюза и против отсутствия реакции властей призвали ведущие французские профсоюзы. Их требования: выплата задерживаемых субсидий со стороны ЕС, поддержка молодых фермеров, сокращение бюрократических процедур, блокировка соглашения о свободной и, по мнению фермеров, невыгодной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Уругвай, Бразилия и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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