Фермеры заблокировали трассу под Парижем

Члены второго крупнейшего во Франции фермерского профсоюза «Сельская координация», которые недовольны политикой государства в сельскохозяйственном секторе, заблокировали ведущую к Испании трассу под Парижем. Об этом сообщили во французских СМИ.
«Фермеры из „Сельской координации“ заблокировали дорогу N10 на уровне Ле-Перрэ-ан-Ивелин [коммуны под Парижем, в северо-центральной Франции]», — сообщает телеканал BFMTV. Дорогу перекрыли восемь тракторов, всего в акции участвуют 20 фермеров. Уличное шествие проводится и на ведущей к Германии дороге RN4 — фермеры устроили там «операцию „Улитка“ и двигаются намеренно медленно, чтобы затруднить движение транспорта.
Ранее, 5 января, профсоюз призвал заблокировать дороги, ведущие к Парижу — он требовал встречи с министром сельского хозяйства Анни Женевар и премьер-министром Франсуа Байру. На фоне этого власти запретили проведение несогласованных митингов.
Протесты во Франции проходят с октября 2024 года. Тогда к митингам против невыгодных торговых соглашений Евросоюза и против отсутствия реакции властей призвали ведущие французские профсоюзы. Их требования: выплата задерживаемых субсидий со стороны ЕС, поддержка молодых фермеров, сокращение бюрократических процедур, блокировка соглашения о свободной и, по мнению фермеров, невыгодной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур, в который входят Аргентина, Уругвай, Бразилия и другие.
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