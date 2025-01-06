Россияне жалуются за сбои в работе мобильных операторов

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В работе МТС зафиксировано 24284 жалоб за 6 января
В работе МТС зафиксировано 24284 жалоб за 6 января Фото:

В работе российских мобильных операторов связи МТС, МегаФон, Tele2 зафиксированы сбои. О жалобах граждан сообщает сервис мониторинга работоспособности других сервисов и сайтов в России.

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 06 января 2025 наблюдаются проблемы или сбой у МТС», — сказано на сайте. Там добавили, что на работу мобильного оператора сегодня поступило 24284 жалоб. Также неполадки наблюдаются у МегаФон и Tele2.

Сбои наблюдаются в работе МТС, МегаФон, Tele2
Сбои наблюдаются в работе МТС, МегаФон, Tele2
Фото:

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В работе российских мобильных операторов связи МТС, МегаФон, Tele2 зафиксированы сбои. О жалобах граждан сообщает сервис мониторинга работоспособности других сервисов и сайтов в России. «На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 06 января 2025 наблюдаются проблемы или сбой у МТС», — сказано на сайте. Там добавили, что на работу мобильного оператора сегодня поступило 24284 жалоб. Также неполадки наблюдаются у МегаФон и Tele2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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