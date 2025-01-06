Россияне жалуются за сбои в работе мобильных операторов

В работе МТС зафиксировано 24284 жалоб за 6 января
В работе российских мобильных операторов связи МТС, МегаФон, Tele2 зафиксированы сбои. О жалобах граждан сообщает сервис мониторинга работоспособности других сервисов и сайтов в России.
«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 06 января 2025 наблюдаются проблемы или сбой у МТС», — сказано на сайте. Там добавили, что на работу мобильного оператора сегодня поступило 24284 жалоб. Также неполадки наблюдаются у МегаФон и Tele2.
Сбои наблюдаются в работе МТС, МегаФон, Tele2
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