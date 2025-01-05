Полицейский, сбивший насмерть пенсионерку в Екатеринбурге, переехал ее дважды

Авария случилась на улице Щорса (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марат К., снесший насмерть пенсионерку в Екатеринбурге, переехал ее дважды в момент, когда сдавал назад на автомобиле. После первого столкновения он якобы не понял, что кого-то сбил, рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Он сдавал назад на автомобиле и снес женщину. Не понял сразу, что кого-то сбил, и проехался по ней еще раз», — сказал собеседник.

Смертельная авария случилась 4 января возле дома на Щорса, 103. Уголовное дело уже возбуждено. По одной из версий, за рулем был заместитель отдела управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка. Согласно второй версии, фигурантом является некий рядовой оперуполномоченный Марат К., ранее служивший в отделе полиции №5 (официально информация не подтверждена).