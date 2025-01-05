В Челябинске на уборке улиц задействовали 253 единицы техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Рождественский сочельник очищают подходы к храмам. Как отметил мэр Алексей Лошкин, на очистке городских улиц занято 519 рабочих и 253 единицы техники.

«В связи с праздничными мероприятиям в честь Рождества особое внимание уделяется подходам и подъездам к храмам города. Лошкин дал поручение все силы дорожных подрядчиков и районных администраций направить на расчистку тротуаров и вывоз снега», — отметили в пресс-службе мэрии.

Мэр акцентировал внимание на необходимости поддержания чистоты на парковках, остановках и тротуарах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт прихожанам, которые будут посещать храмы в течение всего праздника.

Градоначальник проинспектировал проблемные локации. Лошкин отметил, что снег на них убран. Сбавлять темпы власти не собираются, поскольку от жителей продолжают поступать обращения по поводу неочищенных тротуаров и наледи. Также коммунальные службы избавляют дороги от навалов.

В ночь на 6 января от гололедицы освобождали региональные дороги и улицы всех муниципалитетов. Чтобы решить эту задачу, на трассы вывели более 400 единиц коммунальной техники.

Алексей Лошкин проверил, как ведется уборка снега на проблемных участках Фото: пресс-служба мэрии Челябинска