05 января 2025

В Челябинске перед Рождеством очищают подходы к храмам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, камаз, снегоуборочная техника, холод, зима, снегопад, автотранспорт, коммунальная техника
В Челябинске на уборке улиц задействовали 253 единицы техники Фото:

В Челябинске в Рождественский сочельник очищают подходы к храмам. Как отметил мэр Алексей Лошкин, на очистке городских улиц занято 519 рабочих и 253 единицы техники.

«В связи с праздничными мероприятиям в честь Рождества особое внимание уделяется подходам и подъездам к храмам города. Лошкин дал поручение все силы дорожных подрядчиков и районных администраций направить на расчистку тротуаров и вывоз снега», — отметили в пресс-службе мэрии.

Мэр акцентировал внимание на необходимости поддержания чистоты на парковках, остановках и тротуарах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт прихожанам, которые будут посещать храмы в течение всего праздника.

Градоначальник проинспектировал проблемные локации. Лошкин отметил, что снег на них убран. Сбавлять темпы власти не собираются, поскольку от жителей продолжают поступать обращения по поводу неочищенных тротуаров и наледи. Также коммунальные службы избавляют дороги от навалов.

В ночь на 6 января от гололедицы освобождали региональные дороги и улицы всех муниципалитетов. Чтобы решить эту задачу, на трассы вывели более 400 единиц коммунальной техники.

Алексей Лошкин проверил, как ведется уборка снега на проблемных участках
Алексей Лошкин проверил, как ведется уборка снега на проблемных участках
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В Челябинске в Рождественский сочельник очищают подходы к храмам. Как отметил мэр Алексей Лошкин, на очистке городских улиц занято 519 рабочих и 253 единицы техники. «В связи с праздничными мероприятиям в честь Рождества особое внимание уделяется подходам и подъездам к храмам города. Лошкин дал поручение все силы дорожных подрядчиков и районных администраций направить на расчистку тротуаров и вывоз снега», — отметили в пресс-службе мэрии. Мэр акцентировал внимание на необходимости поддержания чистоты на парковках, остановках и тротуарах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт прихожанам, которые будут посещать храмы в течение всего праздника. Градоначальник проинспектировал проблемные локации. Лошкин отметил, что снег на них убран. Сбавлять темпы власти не собираются, поскольку от жителей продолжают поступать обращения по поводу неочищенных тротуаров и наледи. Также коммунальные службы избавляют дороги от навалов. В ночь на 6 января от гололедицы освобождали региональные дороги и улицы всех муниципалитетов. Чтобы решить эту задачу, на трассы вывели более 400 единиц коммунальной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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