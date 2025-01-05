Возле «Екатеринбург Арены» пустили под снос отель

В Екатеринбурге вечером 6 января рабочие начали сносить здание отеля Guru по улице Репина, на месте которого могут построить жилой комплекс. Технику пригнали к объекту накануне, рассказал читатель URA.RU.
«Площадку, на которой ведутся работы по сносу, огородили забором. Части здания уже нет», — сказал собеседник. Бизнес-центр перестал работать еще в сентябре.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») выступила заказчиком историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке. Теперь здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!