Возле «Екатеринбург Арены» пустили под снос отель

06 января 2025 в 19:12 Размер текста - 17 +

Отель закрылся в сентябре 2024-го Фото: URA.RU © URA.RU В Екатеринбурге вечером 6 января рабочие начали сносить здание отеля Guru по улице Репина, на месте которого могут построить жилой комплекс. Технику пригнали к объекту накануне, рассказал читатель URA.RU. «Площадку, на которой ведутся работы по сносу, огородили забором. Части здания уже нет», — сказал собеседник. Бизнес-центр перестал работать еще в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») выступила заказчиком историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке. Теперь здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 6 января рабочие начали сносить здание отеля Guru по улице Репина, на месте которого могут построить жилой комплекс. Технику пригнали к объекту накануне, рассказал читатель URA.RU. «Площадку, на которой ведутся работы по сносу, огородили забором. Части здания уже нет», — сказал собеседник. Бизнес-центр перестал работать еще в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») выступила заказчиком историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке. Теперь здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья.