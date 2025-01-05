05 января 2025

Возле «Екатеринбург Арены» пустили под снос отель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, бц гуру, бц guru
Отель закрылся в сентябре 2024-го Фото:

В Екатеринбурге вечером 6 января рабочие начали сносить здание отеля Guru по улице Репина, на месте которого могут построить жилой комплекс. Технику пригнали к объекту накануне, рассказал читатель URA.RU.

«Площадку, на которой ведутся работы по сносу, огородили забором. Части здания уже нет», — сказал собеседник. Бизнес-центр перестал работать еще в сентябре.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») выступила заказчиком историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке. Теперь здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 6 января рабочие начали сносить здание отеля Guru по улице Репина, на месте которого могут построить жилой комплекс. Технику пригнали к объекту накануне, рассказал читатель URA.RU. «Площадку, на которой ведутся работы по сносу, огородили забором. Части здания уже нет», — сказал собеседник. Бизнес-центр перестал работать еще в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») выступила заказчиком историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке. Теперь здесь можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...