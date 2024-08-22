Компания «Новолит» Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич») может построить жилой комплекс на месте отеля Guru по улице Репина напротив «Екатеринбург. Арены». На снос отеля указывает заключение историко-культурной экспертизы, которая допустила работы на участке.
Согласно документу, заказчиком экспертизы выступила компания «Новолит». Специалисты не нашли признаков объекта археологического значения в районе улиц Репина, Посадской и Гурзуфской. Это значит, что стройка здесь разрешена.
Сам же отель и офисы, находящиеся в бизнес-центре, закроются в сентябре 2024 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Здание снесут, а на его участке можно будет построить около 50 тысяч квадратных метров жилья.
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