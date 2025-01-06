Пленный военный ВСУ Александр Золотухин заявил, что Украина скоро исчезнет с лица Земли. Об этом он рассказал в новогоднем обращение, записанном в Курской области.
«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — заявил украинский боец. Его обращение опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Золотухин рассказал, что, как и многие украинцы, был направлен на боевые действия ТЦК «в один конец». Пленный с иронией поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и своего командира за то, что Новый год ему пришлось встречать в плену.
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