«Украина скоро исчезнет»: военный ВСУ записал «новогоднее обращение» в Курской области

Пленный боец ВСУ предрек Украине исчезновение с лица Земли
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Золотухин заявил, что ТЦК отправляет украинцев «в один конец»
Золотухин заявил, что ТЦК отправляет украинцев «в один конец» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленный военный ВСУ Александр Золотухин заявил, что Украина скоро исчезнет с лица Земли. Об этом он рассказал в новогоднем обращение, записанном в Курской области.

«Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — заявил украинский боец. Его обращение опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны». 

Золотухин рассказал, что, как и многие украинцы, был направлен на боевые действия ТЦК «в один конец». Пленный с иронией поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и своего командира за то, что Новый год ему пришлось встречать в плену.

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Пленный военный ВСУ Александр Золотухин заявил, что Украина скоро исчезнет с лица Земли. Об этом он рассказал в новогоднем обращение, записанном в Курской области. «Желаю скорейшего завершения этого кровопролитного конфликта, в котором благодаря беспределу ТЦК истребляются до последнего все украинцы и Украина скоро исчезнет с лица Земли», — заявил украинский боец. Его обращение опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской Весны».  Золотухин рассказал, что, как и многие украинцы, был направлен на боевые действия ТЦК «в один конец». Пленный с иронией поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и своего командира за то, что Новый год ему пришлось встречать в плену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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