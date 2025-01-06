В Петербурге арестовали таксиста, которого лишили водительских прав 10 лет назад

В Санкт-Петербурге суд наложил десятидневный административный арест на таксиста, который управлял транспортным средством, несмотря на то, что его права были аннулированы десять лет назад. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедева.
«Водитель Дмитрий Зайнаков был лишен прав на управление транспортными средствами 4 августа 2015 года <...>. Однако в минувшее воскресенье он был задержан за рулем автомобиля Cherry Tiggo на одной из улиц Васильевского острова в Петербурге», — передает «Ридус» слова Лебедевой. Она добавила, что суд решением суда Зайнакова заключили под стражу на десять суток.
Зайнакову предъявили обвинение в соответствии с частью 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление автомобилем без соответствующих прав. Таксист, работающий в компании «Импульс», признал свою вину, объяснив, что не был осведомлен о наличии судебного решения о лишении его прав.
В последнее время в России ужесточаются штрафы для нарушителей дорожного движения. Так, в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил новый закон, направленный на усиление наказаний за использование устройств, скрывающих номерные знаки автомобилей. Согласно новым правилам, такие действия теперь влекут за собой лишение водительских прав на период от одного до полутора лет, передает RT.
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