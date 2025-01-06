«Ты атеист до первого снаряда»: военный священник — о силе молитвы на СВО и помощи бойцам

В зоне спецоперации становится все меньше язычников и атеистов — на передовой людям становится важно верить в Бога. Бойцы сами рассказывают о том, как молитва или икона, которую они брали с собой во время боев, спасала им жизнь. Иерей Евгений Циклаури, с 2022 года несущий в зоне СВО службу в качестве военного священника, рассказал URA.RU, как меняются солдаты на передовой и в чем состоит его непростая работа.
С самого начала спецоперации на Украине на фронте присутствуют священники, которые выслушивают исповеди и рассказы российских бойцов. Одним из них является отец Евгений (Циклаури). Он объяснил, что это трудная работа, потому что нужно не только слушать, но и пропускать все исповеди через сердце и сопереживать.
«В некоторых случаях мы просто молчим и слушаем бойца, потому что боевые действия — это суровая действительность, которая более оперативно открывает глаза на многие аспекты, в том числе духовные. Между боями мы ловим момент, когда боец присядет отдохнуть. И этот очень важный момент мы называем „святое время“», — рассказал корреспонденту URA.RU отец Евгений. Иерей добавил, что во время бесед с военными не надо философствовать, на это нет времени.
В зоне СВО все больше российских военных принимают веру, сталкиваясь определенными событиями, отметил отец Евгений. Так, например, есть видео, на котором снаряд армии Украины пробил броню танка ВС РФ, но вошел в прикрепленную внутри иконку. Также и в госпиталях с ранеными происходят чудеса и они выживают.
"Это [принятие веры] часто на всех фронтах [происходит]. Даже люди, которые себя когда-то именовали язычниками — их все меньше и меньше остается. И я бы сказал, они [бойцы] не погружаются в богословские вопросы, на это нет времени. Но в плане того, что Бог существует — это подтверждают многие кадры. У меня появился тезис – ты атеист и язычник до первого снаряда", — заявил отец Евгений.
Священник привел в пример историю одного взвода. Бойцам не суждено было выжить во время одного из штурмов ВСУ. Однако, согласно словам военных, они прочитали «Отче наш» и смогли выйти из позиций врага. Иерей отметил, что его поражает то, что бойцам помогли в основном не оружие и боевые машины, а молитва. «И сейчас, за время проведения специальной военной операции, они [бойцы] заметили, что, как только читают молитвы, то остаются в живых и у них появляется определенная сила. Они сами делились, что молитва позволяла им сохранить и спокойствие, и с трезвой головой выполнять задачу. Как после этого не поверить?» — отметил священник.
По словам отца Евгения, он отправился служить в зону СВО, так как это его долг как христианина и священника — не оставаться в стороне, когда ВС РФ защищают историю и ценности своей страны. С 2010 года он и его коллеги поддерживают российских бойцов в зоне конфликтов, чтобы они понимали, что их труд ценен.
Перед отправкой на фронт священник не проходит особой моральной подготовки, он в процессе окунается во все происходящее и привыкает к этому. В разговоре с URA.RU Евгений Циклаури отметил, что также участвовал в кампании в Сирии — и это стало хорошей площадкой для адаптации к боевым действиям: в моральном и духовном смысле, а также в плане физической подготовки и, в том числе, доврачебной помощи.
Отец Евгений заявил, что настрой ВС РФ на фронте кардинально изменился с начала спецоперации. На данный момент у них есть больше времени для боевой работы, так как материально-техническая составляющая существенно выросла. Военные понимают, что у них есть пропитание, кров и одежда. Священник также отметил вклад добровольческих отрядов в сборе и отправке гуманитарной помощи. По его словам, подобное повышает уровень патриотического воспитания в России.
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