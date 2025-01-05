05 января 2025
04 января 2025

Бастрыкин заинтересовался массовыми нападениями бродячих собак на жителей ХМАО

Глава СКР взял на контроль ситуацию с нападением бездомных собак в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил провести проверку из-за агрессивных собак в поселке Игрим
Бастрыкин поручил провести проверку из-за агрессивных собак в поселке Игрим Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку, которую начали из-за жалоб на агрессивных бездомных собак в поселке Игрим (ХМАО). Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. После самого инцидента собак отловили, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку, которую начали из-за жалоб на агрессивных бездомных собак в поселке Игрим (ХМАО). Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК России. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. После самого инцидента собак отловили, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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