Бастрыкин заинтересовался массовыми нападениями бродячих собак на жителей ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку, которую начали из-за жалоб на агрессивных бездомных собак в поселке Игрим (ХМАО). Об этом сообщает официальный телеграм-канал СК России.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ее результатах и принятом по итогам решении», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. После самого инцидента собак отловили, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.
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