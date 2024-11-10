10 ноября 2024

Бастрыкин взял на контроль расследование по нападению собак на ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин отреагировал на нападение бездомных собак на ребенка в Сургутском районе
Бастрыкин отреагировал на нападение бездомных собак на ребенка в Сургутском районе Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. Об этом сообщил telegram-канал Следкома.

«Следственными органами СУ СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину М.В . представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения.

По версии следствия, бездомные собаки напали на ребенка 9 ноября в поселке Белый Яр. Девочку госпитализировали в больнице с множественными ранами.

Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Собак отловили работники спецслужб, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. Об этом сообщил telegram-канал Следкома. «Следственными органами СУ СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину М.В . представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. По версии следствия, бездомные собаки напали на ребенка 9 ноября в поселке Белый Яр. Девочку госпитализировали в больнице с множественными ранами. Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Собак отловили работники спецслужб, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...