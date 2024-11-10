Бастрыкин взял на контроль расследование по нападению собак на ребенка в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования уголовного дела из-за нападения собак на 8-летнюю девочку в Сургутском районе. Об этом сообщил telegram-канал Следкома.
«Следственными органами СУ СК России по ХМАО возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Главой ведомства поручено руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину М.В . представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения.
По версии следствия, бездомные собаки напали на ребенка 9 ноября в поселке Белый Яр. Девочку госпитализировали в больнице с множественными ранами.
Ранее URA.RU сообщало о самом происшествии. Собак отловили работники спецслужб, а ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу. К расследованию инцидента подключилась прокуратура ХМАО.
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