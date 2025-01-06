Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее публично выкрикивал бандеровские лозунги, решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Об этом сообщает CTV News.
«Я намерен уйти в отставку с поста лидера правящей Либеральной партии, с поста премьер-министра, после того как партия выберет своего нового лидера», — заявил Трюдо. Его слова приводятся в материале.
Ранее Джастин Трюдо Джастин Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что используя сцену для пропаганды нацистских коллаборационистов, Трюдо оскверняет память о героических канадцах, боровшихся против нацизма и гитлеризма.
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