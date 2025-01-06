Кричавший нацистские лозунги премьер Канады анонсировал уход с поста

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Трюдо выразил желание уйти с поста премьер-министра Канады
Трюдо выразил желание уйти с поста премьер-министра Канады Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее публично выкрикивал бандеровские лозунги, решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Об этом сообщает CTV News. 

«Я намерен уйти в отставку с поста лидера правящей Либеральной партии, с поста премьер-министра, после того как партия выберет своего нового лидера», — заявил Трюдо. Его слова приводятся в материале. 

Ранее Джастин Трюдо Джастин Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что используя сцену для пропаганды нацистских коллаборационистов, Трюдо оскверняет память о героических канадцах, боровшихся против нацизма и гитлеризма. 

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ранее публично выкрикивал бандеровские лозунги, решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Об этом сообщает CTV News.  «Я намерен уйти в отставку с поста лидера правящей Либеральной партии, с поста премьер-министра, после того как партия выберет своего нового лидера», — заявил Трюдо. Его слова приводятся в материале.  Ранее Джастин Трюдо Джастин Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что используя сцену для пропаганды нацистских коллаборационистов, Трюдо оскверняет память о героических канадцах, боровшихся против нацизма и гитлеризма. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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