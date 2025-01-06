Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле
Глава Белозерского округа (Курганская область) Наталья Богданова села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Глава Белозерского муниципального округа Богданова Наталья Алексеевна села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Заявив сельчанам: „Мороз и солнце; день чудесный! Активные выходные!“, — сообщает telegram-канал ИС „Белозерское“.
Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле
Ранее URA.RU сообщало, что глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам.
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