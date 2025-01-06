06 января 2025
05 января 2025

Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле
Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле Фото:

Глава Белозерского округа (Курганская область) Наталья Богданова села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Глава Белозерского муниципального округа Богданова Наталья Алексеевна села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Заявив сельчанам: „Мороз и солнце; день чудесный! Активные выходные!“, — сообщает telegram-канал ИС „Белозерское“.

Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле
Глава округа в Курганской области каталась на квадроцикле
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам.

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Глава Белозерского округа (Курганская область) Наталья Богданова села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Об этом сообщается в социальных сетях. «Глава Белозерского муниципального округа Богданова Наталья Алексеевна села на квадроцикл и прошлась на лыжах. Заявив сельчанам: „Мороз и солнце; день чудесный! Активные выходные!“, — сообщает telegram-канал ИС „Белозерское“. Ранее URA.RU сообщало, что глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев встал на лыжи, чтобы испытать новые эмоции на природе. Об этом мэр рассказал своим подписчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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