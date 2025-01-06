В Челябинске стали известны специальности с зарплатой свыше 300 тысяч рублей

В Челябинске заработную плату в размере от 300 тысяч рублей предлагают менеджерам отдела продаж и разработчикам. Соответствующие предложения размещены на сайте компании интернет-рекрутмента.
«Завод по производству и поставкам емкостного оборудования из стеклопластика и металла открывает вакансию менеджера отдела продаж с опытом продаж по данному направлению. Нас интересует опытный сотрудник, с наличием активной базы постоянных заказчиков на емкости, резервуары, КНС, ЛОС, насосные станции», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ru.
Кандидату предлагают заработную плату до 500 тысяч на руки. Она будет рассчитываться как процент с продаж, уточняет автор предложения. Аналогичное объявление дал другой работодатель. Главная обязанность будущего сотрудника этого предприятия — привлечение новых клиентов в сфере металлообработки.
От 330 тысяч рублей готовы платить java-разработчику уровня «Senior», то есть специалисту с самым большим опытом в команде. Ему предстоит участвовать в проекте по шерингу пауэрбанков. До 350 тысяч рублей предлагают 1С-разработчику, задача которого будет заключаться в доработке конфигурации программного обеспечения для бизнеса.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области до 500 тысяч рублей готовы платить главврачу стоматологии. За 200 тысяч рублей в месяц предлагают работу травматологу.
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