06 января 2025
05 января 2025

В Челябинске стали известны специальности с зарплатой свыше 300 тысяч рублей

Более 300 тысяч рублей готовы платить менеджерам и программистам в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Программистам и специалистам в сфере продаж готовы платить больше всех в Челябинской области
Программистам и специалистам в сфере продаж готовы платить больше всех в Челябинской области Фото:

В Челябинске заработную плату в размере от 300 тысяч рублей предлагают менеджерам отдела продаж и разработчикам. Соответствующие предложения размещены на сайте компании интернет-рекрутмента.

«Завод по производству и поставкам емкостного оборудования из стеклопластика и металла открывает вакансию менеджера отдела продаж с опытом продаж по данному направлению. Нас интересует опытный сотрудник, с наличием активной базы постоянных заказчиков на емкости, резервуары, КНС, ЛОС, насосные станции», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ru.

Кандидату предлагают заработную плату до 500 тысяч на руки. Она будет рассчитываться как процент с продаж, уточняет автор предложения. Аналогичное объявление дал другой работодатель. Главная обязанность будущего сотрудника этого предприятия — привлечение новых клиентов в сфере металлообработки.

От 330 тысяч рублей готовы платить java-разработчику уровня «Senior», то есть специалисту с самым большим опытом в команде. Ему предстоит участвовать в проекте по шерингу пауэрбанков. До 350 тысяч рублей предлагают 1С-разработчику, задача которого будет заключаться в доработке конфигурации программного обеспечения для бизнеса.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области до 500 тысяч рублей готовы платить главврачу стоматологии. За 200 тысяч рублей в месяц предлагают работу травматологу.

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В Челябинске заработную плату в размере от 300 тысяч рублей предлагают менеджерам отдела продаж и разработчикам. Соответствующие предложения размещены на сайте компании интернет-рекрутмента. «Завод по производству и поставкам емкостного оборудования из стеклопластика и металла открывает вакансию менеджера отдела продаж с опытом продаж по данному направлению. Нас интересует опытный сотрудник, с наличием активной базы постоянных заказчиков на емкости, резервуары, КНС, ЛОС, насосные станции», — говорится в одном из объявлений на сайте hh.ru. Кандидату предлагают заработную плату до 500 тысяч на руки. Она будет рассчитываться как процент с продаж, уточняет автор предложения. Аналогичное объявление дал другой работодатель. Главная обязанность будущего сотрудника этого предприятия — привлечение новых клиентов в сфере металлообработки. От 330 тысяч рублей готовы платить java-разработчику уровня «Senior», то есть специалисту с самым большим опытом в команде. Ему предстоит участвовать в проекте по шерингу пауэрбанков. До 350 тысяч рублей предлагают 1С-разработчику, задача которого будет заключаться в доработке конфигурации программного обеспечения для бизнеса. Как URA.RU писало ранее, в Челябинской области до 500 тысяч рублей готовы платить главврачу стоматологии. За 200 тысяч рублей в месяц предлагают работу травматологу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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