В Челябинской области ищут главврача стоматологии на зарплату в полмиллиона

В Челябинской области открылась вакансия главврача стоматологии с зарплатой до полумиллиона рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы SuperJob, работать предстоит в частной челябинской клинике.
«Среди 20 тысяч проанализированных вакансий самыми высокооплачиваемыми предложениями декабря стали вакансия главврача с зарплатой от 350 до 500 тысяч, врача-травматолога с доходом до 200 тысяч рублей и косметолога- эстетиста, которому предложили 150 тысяч. Количество вакансий в регионе за год выросло на 24%, резюме стало больше на 15%», — пояснили URA.RU в офисе SuperJob.
Если изучить динамику за два года, то видно: работы стало в четыре раза больше, чем соискателей. Как заключили аналитики, область по-прежнему испытывает дефицит кадров.
В списке самых востребованных на рынке труда находятся квалифицированные рабочие, продавцы и кассиры, водители и машинисты. Сферы, где острее всего заметили нехватку специалистов, стали производство, ритейл и строительная сфера. Причем в производстве размер зарплат составил 135-190 тысяч среди инженерно-руководящих работников (инженер-конструкторов, инженеров-механиков и мастеров производственного участка). Столько же — среди рабочих (электрогазосварщиков, фрезеровщиков и слесарей). Сравнивались позиции с наиболее высоким приростом вакансий.
Исследование SuperJob затронуло массовые сегменты. В декабре сервис HeadHunter указал на то, что в регионе стало больше появляться также редких вакансий. В Челябинской области открылись позиции риск-тренера, няни для щенят и повелителя маркетплейса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!