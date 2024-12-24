В Челябинской области ищут главврача стоматологии на зарплату в полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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В стоматологию Челябинска ищут главврача на зарплату в 500 тысяч рублей
В стоматологию Челябинска ищут главврача на зарплату в 500 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области открылась вакансия главврача стоматологии с зарплатой до полумиллиона рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы SuperJob, работать предстоит в частной челябинской клинике.

«Среди 20 тысяч проанализированных вакансий самыми высокооплачиваемыми предложениями декабря стали вакансия главврача с зарплатой от 350 до 500 тысяч, врача-травматолога с доходом до 200 тысяч рублей и косметолога- эстетиста, которому предложили 150 тысяч. Количество вакансий в регионе за год выросло на 24%, резюме стало больше на 15%», — пояснили URA.RU в офисе SuperJob.

Если изучить динамику за два года, то видно: работы стало в четыре раза больше, чем соискателей. Как заключили аналитики, область по-прежнему испытывает дефицит кадров.

В списке самых востребованных на рынке труда находятся квалифицированные рабочие, продавцы и кассиры, водители и машинисты. Сферы, где острее всего заметили нехватку специалистов, стали производство, ритейл и строительная сфера. Причем в производстве размер зарплат составил 135-190 тысяч среди инженерно-руководящих работников (инженер-конструкторов, инженеров-механиков и мастеров производственного участка). Столько же — среди рабочих (электрогазосварщиков, фрезеровщиков и слесарей). Сравнивались позиции с наиболее высоким приростом вакансий.

Исследование SuperJob затронуло массовые сегменты. В декабре сервис HeadHunter указал на то, что в регионе стало больше появляться также редких вакансий. В Челябинской области открылись позиции риск-тренера, няни для щенят и повелителя маркетплейса.

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В Челябинской области открылась вакансия главврача стоматологии с зарплатой до полумиллиона рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы SuperJob, работать предстоит в частной челябинской клинике. «Среди 20 тысяч проанализированных вакансий самыми высокооплачиваемыми предложениями декабря стали вакансия главврача с зарплатой от 350 до 500 тысяч, врача-травматолога с доходом до 200 тысяч рублей и косметолога- эстетиста, которому предложили 150 тысяч. Количество вакансий в регионе за год выросло на 24%, резюме стало больше на 15%», — пояснили URA.RU в офисе SuperJob. Если изучить динамику за два года, то видно: работы стало в четыре раза больше, чем соискателей. Как заключили аналитики, область по-прежнему испытывает дефицит кадров. В списке самых востребованных на рынке труда находятся квалифицированные рабочие, продавцы и кассиры, водители и машинисты. Сферы, где острее всего заметили нехватку специалистов, стали производство, ритейл и строительная сфера. Причем в производстве размер зарплат составил 135-190 тысяч среди инженерно-руководящих работников (инженер-конструкторов, инженеров-механиков и мастеров производственного участка). Столько же — среди рабочих (электрогазосварщиков, фрезеровщиков и слесарей). Сравнивались позиции с наиболее высоким приростом вакансий. Исследование SuperJob затронуло массовые сегменты. В декабре сервис HeadHunter указал на то, что в регионе стало больше появляться также редких вакансий. В Челябинской области открылись позиции риск-тренера, няни для щенят и повелителя маркетплейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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