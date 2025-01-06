Количество пострадавших от взрыва в Карелии увеличилось до 4

Возгорания после взрыва не произошло
Количество пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в квартире 5-этажке достигло четырех. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали 4 человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — говорится в сообщении.
На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.