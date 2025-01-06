06 января 2025

Количество пострадавших от взрыва в Карелии увеличилось до 4

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Возгорания после взрыва не произошло
Возгорания после взрыва не произошло Фото:

Количество пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в квартире 5-этажке достигло четырех. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали 4 человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — говорится в сообщении.

На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

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Количество пострадавших от взрыва газовоздушной смеси в квартире 5-этажке достигло четырех. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Петрозаводске в квартире 5-этажки обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Пострадали 4 человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — говорится в сообщении. На месте работают 44 специалиста и 9 единиц техники. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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