Трамп: президентство Байдена — полная катастрофа

Президентство Джо Байдена обернулось полной катастрофой для США. Такое мнение высказал избранный президент Дональд Трамп.
«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы „головорезов“ сделали с нашей страной, не скоро будет забыто», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп так же критикует Байдена за мягкую миграционную политику, которая, по словам избранного президента, привела к распространению исламского терроризма в стране. Новый лидер США заявил о росте насильственных преступлений за время работы Байдена.
Ранее в Новом Орлеане 1 января 2025 года водитель грузовика наехал на толпу людей. Его ликвидировала полиция. Уточняется, что как минимум двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. На данный момент в США пытаются определить имел ли преступник связи с террористическими группировками. В результате теракта погибло 15 человек.
Также возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Позже в нем обнаружили канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства. В результате произошедшего погиб один человек, еще семеро пострадали.
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