Хостел на 20 койко-мест продают в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском. Владелец назначил цену в 7,5 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на онлайн-платформе объявлений.
«Хостел находится в микрорайоне Вишневая горка. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи», — говорится на объявлении на сайте «Авито».
В помещении площадью 69 квадратных метров размещены двухэтажные кровати. Комнаты оборудованы ячейками для хранения личных вещей, имеется индивидуальное освещение, сообщает продавец. На кухне есть необходимая техника.
Как ранее писало URA.RU, в Саткинском районе Челябинской области на продажу выставили переделанное под отель общежитие. Площади принадлежат ООО «БРУ» (бакальскому рудоуправлению, — прим. ред.) и находятся в аресте.
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