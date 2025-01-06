06 января 2025
05 января 2025

В пригороде Челябинска продают квартиру-хостел. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Хостел может разместить до 20 человек
Хостел может разместить до 20 человек Фото:

Хостел на 20 койко-мест продают в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском. Владелец назначил цену в 7,5 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на онлайн-платформе объявлений.

«Хостел находится в микрорайоне Вишневая горка. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи», — говорится на объявлении на сайте «Авито».

В помещении площадью 69 квадратных метров размещены двухэтажные кровати. Комнаты оборудованы ячейками для хранения личных вещей, имеется индивидуальное освещение, сообщает продавец. На кухне есть необходимая техника.

Как ранее писало URA.RU, в Саткинском районе Челябинской области на продажу выставили переделанное под отель общежитие. Площади принадлежат ООО «БРУ» (бакальскому рудоуправлению, — прим. ред.) и находятся в аресте.

Продавец хочет выручить за хостел 7,5 миллиона рублей
Продавец хочет выручить за хостел 7,5 миллиона рублей
Фото:

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Хостел на 20 койко-мест продают в микрорайоне Вишневая горка под Челябинском. Владелец назначил цену в 7,5 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на онлайн-платформе объявлений. «Хостел находится в микрорайоне Вишневая горка. В нем имеются два санузла, кухонный гарнитур для приготовления пищи», — говорится на объявлении на сайте «Авито». В помещении площадью 69 квадратных метров размещены двухэтажные кровати. Комнаты оборудованы ячейками для хранения личных вещей, имеется индивидуальное освещение, сообщает продавец. На кухне есть необходимая техника. Как ранее писало URA.RU, в Саткинском районе Челябинской области на продажу выставили переделанное под отель общежитие. Площади принадлежат ООО «БРУ» (бакальскому рудоуправлению, — прим. ред.) и находятся в аресте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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