В Челябинской области продают арестованное общежитие, переделанное под отель

23 декабря 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Общежитие переделано под хостел и принимает посетителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области в форме открытого аукциона продают арестованное общежитие. Сейчас в нем находится отель. Текущая цена объекта составляет 6,66 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Общежитие имеет площадь 1126,3 квадратных метра. Расположено по адресу: г. Бакал, ул. Комсомольская, 21. Основание реализации имущества — поручение на реализацию. Имеются запреты на регистрационные действия», — говорится в карточке объекта. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», сейчас в общежитии располагается отель. Из отзывов постояльцев следует, что перед зданием имеется парковка, удобства находятся в номерах, работает точка общественного питания. Собственником имущества выступает ООО «БРУ» — бакальское рудоуправление. Как URA.RU писало ранее, в октябре налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам предприятия из-за долгов по налогам, взносам и пеням. С торгов продают и арестованную шахту «Сидеритовая», принадлежащую ООО «БРУ». В 2023 году ее и другие места добычи закрыли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе Челябинской области в форме открытого аукциона продают арестованное общежитие. Сейчас в нем находится отель. Текущая цена объекта составляет 6,66 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Общежитие имеет площадь 1126,3 квадратных метра. Расположено по адресу: г. Бакал, ул. Комсомольская, 21. Основание реализации имущества — поручение на реализацию. Имеются запреты на регистрационные действия», — говорится в карточке объекта. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», сейчас в общежитии располагается отель. Из отзывов постояльцев следует, что перед зданием имеется парковка, удобства находятся в номерах, работает точка общественного питания. Собственником имущества выступает ООО «БРУ» — бакальское рудоуправление. Как URA.RU писало ранее, в октябре налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам предприятия из-за долгов по налогам, взносам и пеням. С торгов продают и арестованную шахту «Сидеритовая», принадлежащую ООО «БРУ». В 2023 году ее и другие места добычи закрыли.