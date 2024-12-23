В Челябинской области продают арестованное общежитие, переделанное под отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, кровать, общежитие
Общежитие переделано под хостел и принимает посетителей Фото:

В Саткинском районе Челябинской области в форме открытого аукциона продают арестованное общежитие. Сейчас в нем находится отель. Текущая цена объекта составляет 6,66 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».

«Общежитие имеет площадь 1126,3 квадратных метра. Расположено по адресу: г. Бакал, ул. Комсомольская, 21. Основание реализации имущества — поручение на реализацию. Имеются запреты на регистрационные действия», — говорится в карточке объекта.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», сейчас в общежитии располагается отель. Из отзывов постояльцев следует, что перед зданием имеется парковка, удобства находятся в номерах, работает точка общественного питания.

Собственником имущества выступает ООО «БРУ» — бакальское рудоуправление. Как URA.RU писало ранее, в октябре налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам предприятия из-за долгов по налогам, взносам и пеням. С торгов продают и арестованную шахту «Сидеритовая», принадлежащую ООО «БРУ». В 2023 году ее и другие места добычи закрыли.

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В Саткинском районе Челябинской области в форме открытого аукциона продают арестованное общежитие. Сейчас в нем находится отель. Текущая цена объекта составляет 6,66 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Общежитие имеет площадь 1126,3 квадратных метра. Расположено по адресу: г. Бакал, ул. Комсомольская, 21. Основание реализации имущества — поручение на реализацию. Имеются запреты на регистрационные действия», — говорится в карточке объекта. По данным сервиса «Яндекс Путешествия», сейчас в общежитии располагается отель. Из отзывов постояльцев следует, что перед зданием имеется парковка, удобства находятся в номерах, работает точка общественного питания. Собственником имущества выступает ООО «БРУ» — бакальское рудоуправление. Как URA.RU писало ранее, в октябре налоговая служба России приостановила операции по банковским счетам предприятия из-за долгов по налогам, взносам и пеням. С торгов продают и арестованную шахту «Сидеритовая», принадлежащую ООО «БРУ». В 2023 году ее и другие места добычи закрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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