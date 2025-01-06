Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ушедший в отставку премьер-министр Канада Джастин Трюдо, был «верным другом» США. Об этом она сказала на ежедневном брифинге журналистам.
«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала Жан-Пьер.
Трюдо решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Ранее Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции.
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