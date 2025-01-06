06 января 2025

Белый дом прокомментировал отставку Трюдо

Белый дом: Трюдо был «верным другом» США
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил уйти с поста
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил уйти с поста Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ушедший в отставку премьер-министр Канада Джастин Трюдо, был «верным другом» США. Об этом она сказала на ежедневном брифинге журналистам.

«Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала Жан-Пьер.

Трюдо решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Ранее Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что ушедший в отставку премьер-министр Канада Джастин Трюдо, был «верным другом» США. Об этом она сказала на ежедневном брифинге журналистам. «Премьер-министр Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала Жан-Пьер. Трюдо решил уйти с поста, когда будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии. Ранее Трюдо выступал с бандеровскими лозунгами, передавая память о заслугах канадцев, воевавших против нацизма в рамках антигитлеровской коалиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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