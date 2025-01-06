Председатель парламента Грузии назвал смешными претензии Франции и ФРГ к Маску

Претензии со стороны французского и немецкого руководства к Илону Маску по поводу его предполагаемого вмешательства в выборы в других странах выглядят смешными. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
«Это просто ирония — нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», — сказал Папуашвили, его слова передает деловая газета «Взгляд». Он подчеркнул, что именно европейские политики оказывают поддержку грузинской оппозиции, которая отказывается признавать свое поражение на выборах.
Ранее URA.RU сообщало, что Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Европе. Свое заявление Макрон озвучил в ходе выступления в Елисейском дворце.
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