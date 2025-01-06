Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы в Европе

Американский предприниматель Илон Маск вмешан в проведение выборов в странах Европы, в частности в Германии. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.
«А если бы десять лет назад кто-нибудь нам сказал, что владелец одной из крупнейших в мире социальных сетей будет поддерживать новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии?» — заявил Макрон в ходе выступления в Елисейском дворце. Прямая трансляция велась на официальном аккаунте дворца в соцсети Х.
Ранее о вмешательстве Маска в процесс выборов сообщил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Это суждение подтвердил депутат Европарламента от «зеленых» Даниэль Фройнд. Он добавил, что Еврокомиссия в таком случае должна продемонстрировать, что принципы верховенства закона распространяются на всех людей.
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