Иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ, не рекомендовали вступать в контакт с населением контролируемой Киевом части Донбасса, так как некоторые из жителей поддерживают российскую сторону. Об этом сообщил пленный польский наемник, который ранее был захвачен бойцами Добровольческого корпуса ВС РФ.
«Что касается гражданского населения, это после прибытия на восток Украины у нас была такая рекомендация, — чтобы лучше не вступать с ними в контакт, не разговаривать, держаться нейтрально», — рассказал пленный. Его слова передает РИА Новости.
Как рассказал иностранец, наемникам объяснили, что часть местных жителей поддерживает Россию. Пленный подчеркнул, что строго следовал полученным инструкциям и избегал любых контактов с местными жителями во время своего пребывания на востоке Украины.
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