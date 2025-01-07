Появилось видео из Тибета после смертоносного землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, в результате чего погибли не менее 36 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа». Китайские СМИ публикуют видео последствий землетрясения.
«Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 09.05 по местному времени (04.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе, очаг залегал на глубине 10 километров», — сообщает издание. Подробности о последствиях землетрясения и о проводимых спасательных операциях пока не сообщаются. Также сообщается, что не менее 36 человек погибли.
Согласно оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр сотрясения классифицирован как место с «опустошительными» последствиями.
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