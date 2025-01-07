Появилось видео из Тибета после смертоносного землетрясения

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В Китае произошло «опустошительное» землетрясение
В Китае произошло «опустошительное» землетрясение Фото:

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, в результате чего погибли не менее 36 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа». Китайские СМИ публикуют видео последствий землетрясения.

«Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 09.05 по местному времени (04.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе, очаг залегал на глубине 10 километров», — сообщает издание. Подробности о последствиях землетрясения и о проводимых спасательных операциях пока не сообщаются. Также сообщается, что не менее 36 человек погибли. 

Согласно оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр сотрясения классифицирован как место с «опустошительными» последствиями.

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, в результате чего погибли не менее 36 человек. Об этом сообщает издание «Синьхуа». Китайские СМИ публикуют видео последствий землетрясения. «Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 09.05 по местному времени (04.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе, очаг залегал на глубине 10 километров», — сообщает издание. Подробности о последствиях землетрясения и о проводимых спасательных операциях пока не сообщаются. Также сообщается, что не менее 36 человек погибли.  Согласно оценкам Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр сотрясения классифицирован как место с «опустошительными» последствиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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