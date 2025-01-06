Житель ХМАО, заморозивший квартал и оставивший его без газа, заплатит мэрии сотни тысяч рублей

Районный суд обязал жителя города Советский (ХМАО) Андрея Пудовкина выплатить администрации 180 тысяч рублей. В январе 2024 года его неправильная эксплуатация оборудования привела к попаданию воды в трассу газоснабжения, из-за чего целый жилой район остался без газа и отопления. Решение опубликовано на сайте суда.
«Иск администрации Советского района к Пудовкину о возмещении вреда — удовлетворить. Взыскать с Пудовкина в пользу администрации Советского района в счет возмещения причиненного ущерба 179169 (сто семьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять) руб. 58 коп.», — указано в решении.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В обоснование требование указано, что 1 января 2024 года собственник дома из-за неправильной эксплуатации газового оборудования допустил попадание не менее 10 кубометров воды в трассу газоснабжения жилого квартала, в результате чего полностью прекратилась подача газа из-за промерзания труб. Следственный комитет провел проверку и установил виновника (им и стал Пудовкин), однако из-за отсутствия умысла до возбуждения уголовного дела не дошло.
Ранее URA.RU писало, что жители Советского жаловались на перебои с газом и теплом в 30-градусные морозы. Позже выяснилось, что один из жителей микрорайона неправильно эксплуатировал газопровод, из-за чего туда попала вода.
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