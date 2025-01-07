Следующий после Рождества: как отмечают праздник Собора Пресвятой Богородицы

Рождество Христово, которое православные отмечают в ночь с 6 на 7 января, перетекает в еще один радостный и светлый праздник — Собор Пресвятой Богородицы. URA.RU узнал историю и традиции этой знаменательной даты.
В чем смысл праздника Собора Пресвятой Богородицы
6 и 7 января верующие устраивают праздник в честь рождения Иисуса Христа. 8 января, в день Собора Пресвятой Бородицы, они благодарят ту, без которой появление божественного младенца было бы невозможно — Пресвятую Деву Марию.
Собор Пресвятой Богородицы — очень древний праздник. Согласно сохранившимся сведениям, его отмечают еще с 7 века нашей эры. Решение об учреждении праздника было принято на Шестом Вселенском соборе в Константинополе.
Праздник называется Собором сразу по двум причинам. Во-первых, потому, что в этот день возносят похвалы и почести не только Богородице, но и другим святым, без которых появление на свет, взросление и становление Иисуса Христа было бы невозможным.
К их числу относятся святой Иосиф Обручник (пожилой муж юной Богородицы, который должен был помочь ей сохранить чистоту, а узнав о непорочном зачатии, защитил девушку от нападок и помог ей во всем), святой Иаков (сын Иосифа Обручника, праведник и проповедник, который помог семье с новорожденным Христом бежать в Египет, скрываясь от гнева царя Ирода) и царь Давид (предок Иисуса Христа по плоти).
Во-вторых, праздник называется собором по той причине, что в этот день среди верующих было принять собираться в церквях. Там они молились и благодарили близких Иисуса Христа за их неоценимое участие в его жизни.
Как празднуют Собор Пресвятой Богородицы
Сейчас, как в далекие времена, в день празднования Собора Пресвятой Богородицы в храмах обычно многолюдно. 8 января там традиционно проводят Божественную Литургию — самый главный вид богослужения, на котором проводят таинство Причастия.
Народные традиции в день Собора Пресвятой Богородицы
Православный праздник нашел свое отражение и в народном календаре. На Руси 8 января отмечали день повитух или бабий праздник. В эту дату благодарили тех, кто помогает детям появляться на свет и крепнуть после рождения — рожениц и повивальных бабок.
В бабий праздник варили кашу и угощали ей всех близких и гостей. Считалось, что это способствует укреплению родственных, соседских и дружеских отношений. Также женщины пекли пироги. Их несли в церковь, чтобы оставить в дар Богородице.
По тому, какой получилась каша в день повитух судили о будущем урожае. Если каша получалась румяной, считали, что в предстоящем сезоне будет много проса. Громкие крики синиц поутру воспринимали как обещание скорых морозов, а крики ворон — как предсказание метели и снегопада.
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