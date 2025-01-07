Китайские ученые разработали сверхточные атомные часы NIM-TF3, которые могут значительно повлиять на характер будущих войн, сообщают азиатские издания. Эти часы сохраняют свою точность даже в экстремальных условиях и могут быть использованы в полевых условиях.
«Китайские ученые создали часы, которые могут кардинально изменить характер будущих войн», — пишет South China Morning Post. Эти устройства, работающие на цезии, имеют высоту 1,5 метра и размеры, сопоставимые с маленьким холодильником.
Атомные часы NIM-TF3 можно транспортировать на военном грузовике. Несмотря на продолжительные перевозки по плохим дорогам и экстремальные условия, они сохраняют точность, не превышающую ошибку в квадриллионную долю секунды.
Система высокой точности хронометража стала ключевым элементом в ведении современных военных действий. Она обеспечивает синхронную работу радаров, расположенных на расстоянии тысяч километров друг от друга, что позволяет обнаруживать и следить за стелс-самолетами.
По информации издания, атомные часы NIM-TF3, разработанные Национальным институтом метрологии Китая, могут работать автономно в течение длительного времени без необходимости профессионального обслуживания. Это дает Народно-освободительной армии Китая значительное преимущество в области радиоэлектронной борьбы и других технологиях.
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