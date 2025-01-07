Пушилин и Кириенко поздравили жителей ДНР с Рождеством

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко поздравили жителей региона с Рождеством. Они посетили богослужение, а также в рамках акции «Елка желаний» вручили детям подарки.
«В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Рождественское богослужение совершает Митрополит Владимир. С праздником! С Рождеством Христовым!» — написал Пушилин в своем telegram-канале.
В рамках акции «Елка желаний» были исполнены желания детей. Шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова получили свои долгожданные подарки. Даниил, увлеченный историей затонувших кораблей и крушением «Титаника», мечтал о подводном дроне. Он, несмотря на свой возраст, уже является умелым рассказчиком и видит себя в будущем спецназовцем.
Мирослава, которая увлекается рисованием и народными танцами, выразила желание получить умную станцию. Девочка поделилась своими планами стать доктором в будущем. Таня, самая младшая участница акции, мечтала о кукле. Игрушка стала для нее настоящей подругой, рассказал Пушилин.
Помимо праздничных мероприятий, Пушилин и Кириенко также посетили Авдеевку, где встретились с местными жителями и обсудили текущие и будущие меры по восстановлению города. Пушилин отметил, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа подготовили несколько многоквартирных домов для зимовки жителей города. «Поздравляя авдеевцев с праздником, пожелали, чтобы все горести у них остались позади, а впереди была только радость от возрождения родного города», — заявил Пушилин в telegram-канале.
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