Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в 2025 году храме Георгия Победоносца, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Вместе с главой государства на службе присутствовали бойцы СВО. О том, как Путин встретил один из главных христианских праздников — в материале URA.RU.
«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение <…> Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Путин после службы.
Вместе с ним на службе находились участники, ветераны спецоперации, волонтеры, их семьи. Впоследствии Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные кресты и иконы, чтобы затем передать их командующим частями в зоне СВО.
Президент впервые встретил Рождество в храме Георгия Победоносца. В предыдущие года глава РФ встречал этот христианский праздник в церкви в Тургиново (Тверская область), где крестили его мать Марию, в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где был крещен сам Путин, а также в храмах Якутии, Челябинской, Новгородской и многих других областей.
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