Путин встретил Рождество в храме, посвященном победе Советского Союза в ВОВ. Фоторепортаж

Путин в храме в Москве встретил Рождество в окружении бойцов СВО
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Путин впервые встретил Рождество в храме Георгия Победоносца
Путин впервые встретил Рождество в храме Георгия Победоносца Фото:

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в 2025 году храме Георгия Победоносца, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Вместе с главой государства на службе присутствовали бойцы СВО. О том, как Путин встретил один из главных христианских праздников — в материале URA.RU.

«В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение <…> Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Путин после службы.

Вместе с ним на службе находились участники, ветераны спецоперации, волонтеры, их семьи. Впоследствии Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные кресты и иконы, чтобы затем передать их командующим частями в зоне СВО.

Президент впервые встретил Рождество в храме Георгия Победоносца. В предыдущие года глава РФ встречал этот христианский праздник в церкви в Тургиново (Тверская область), где крестили его мать Марию, в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где был крещен сам Путин, а также в храмах Якутии, Челябинской, Новгородской и многих других областей.

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Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в 2025 году храме Георгия Победоносца, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Вместе с главой государства на службе присутствовали бойцы СВО. О том, как Путин встретил один из главных христианских праздников — в материале URA.RU. «В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение <…> Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия», — сказал Путин после службы. Вместе с ним на службе находились участники, ветераны спецоперации, волонтеры, их семьи. Впоследствии Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные кресты и иконы, чтобы затем передать их командующим частями в зоне СВО. Президент впервые встретил Рождество в храме Георгия Победоносца. В предыдущие года глава РФ встречал этот христианский праздник в церкви в Тургиново (Тверская область), где крестили его мать Марию, в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где был крещен сам Путин, а также в храмах Якутии, Челябинской, Новгородской и многих других областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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