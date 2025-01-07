Что такое атомные часы, которые разработали в Китае, и как они повлияют на исход войн

Ученые из Китая разработали сверхточные атомные часы NIM-TF3, которые могут значительно повлиять на характер будущих войн, сообщают китайские СМИ. Эти часы сохраняют свою точность даже в экстремальных полевых условиях. Благодаря им военные смогут настраивать синхронную работу радаров и обнаруживать стелс-самолеты. Подробнее о новой китайской разработке, меняющей мир — в материале URA.RU
Часы, меняющие войны
Атомные часы NIM-TF3, разработанные Национальным институтом метрологии Китая, сопоставимы с маленьким холодильником, их можно транспортировать на военном грузовике. Несмотря на продолжительные перевозки по плохим дорогам и экстремальные условия, они сохраняют предельную точность. Также они могут работать очень долго и не требовать обслуживания профессионала.
Система высокой точности хронометража стала ключевым элементом в ведении современных военных действий. Она обеспечивает синхронную работу радаров, расположенных на расстоянии тысяч километров друг от друга, что позволяет обнаруживать и следить за стелс-самолетами. Также это облегчит передачу больших объемов данных, сообщает китайское издание The Star.
Характеристики
Устройство работает на цезии и имеет высоту 1,5 метра. Даже в полевых условиях погрешность хода часов не превышающую ошибку в одну пятую квадриллионной доли секунды. Этот показатель в два раза превышает лучшие атомные образцы часов США, созданные также китайскими учеными, которые в настоящее время собираются вернуться на родину. Эта разработка дает Китаю преимущество в гонке вооружений.
Раньше такая точность была присуща только тем цезиевым атомным часам, которые устанавливают мировое время и общепризнанную во всем мире продолжительность секунды. Эти часы сильно превышают по размеру китайскую разработку и при этом очень подвержены внешнему воздействию, в частности, вибрации и магнитным возмущениям, и требуют частого технического обслуживания.
Инновации, внесенные китайскими учеными
Чтобы преодолеть ограничения мировых часов, китайские ученые переработали конструкцию часов. В частности, они изменили ионный насос и расположили его не сверху, как это было принято, а в средней секции. Это позволило уменьшить размеры устройства и повысить его производительность.
Также специалисты из Китая переписали базовый машинный код, который был написан на ассемблере — низкоуровневом и почти не используемом в настоящее время языке программирования. Это повысило эффективность и надежность системы. При этом эти часы связаны со спутниками BeiDou и превосходят те, что связаны с GPS.
Принцип действия
Атомные часы на цезии работают как фонтаны. Ученые сначала охлаждают атомы цезия с помощью лазеров, а затем запускают их прямо в воздух. Атомы падают под действием силы тяжести и излучают флуоресценцию, проходя через поле микроволновой энергии. Подсчитывая эти вспышки, ученые могут получить чрезвычайно точное время отсчета.
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