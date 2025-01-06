В Перми засыпали песком опасную горку, с которой катались дети

Для безопасности склон Слудской горки посыпали песком
В Перми склон Слудской горки засыпали песком. Ранее жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части.
«Склон Слудской горки засыпали песком. Это произошло после того, как на место стихийного катания на ледянках обратил внимание глава города Эдуард Соснин», — пишут «Вести-Пермь».
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. Он отметил, что внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути.
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