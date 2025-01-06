06 января 2025

В Перми засыпали песком опасную горку, с которой катались дети

В Перми засыпали песком склон Слудской горки, где катались дети
© Служба новостей «URA.RU»
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Для безопасности склон Слудской горки посыпали песком
Для безопасности склон Слудской горки посыпали песком Фото:

В Перми склон Слудской горки засыпали песком. Ранее жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части.

«Склон Слудской горки засыпали песком. Это произошло после того, как на место стихийного катания на ледянках обратил внимание глава города Эдуард Соснин», — пишут «Вести-Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. Он отметил, что внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути.

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В Перми склон Слудской горки засыпали песком. Ранее жители беспокоились, что дети катаются с него на ледянках и санках прямо у проезжей части. «Склон Слудской горки засыпали песком. Это произошло после того, как на место стихийного катания на ледянках обратил внимание глава города Эдуард Соснин», — пишут «Вести-Пермь». Ранее URA.RU рассказывало, что мэр прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. Он отметил, что внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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