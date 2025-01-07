«Сожжены, убиты, взяты в плен»: Алаудинов подвел итоги украинского наступления под Курском

Алаудинов: техника и личный состав ВСУ уничтожены во время контрнаступления
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Апти Алаудинов сообщил, что во время украинского контрнаступления под Курском ВС РФ уничтожили большую часть техники и личного состава ВСУ
Апти Алаудинов сообщил, что во время украинского контрнаступления под Курском ВС РФ уничтожили большую часть техники и личного состава ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В результате неудачной попытки контрнаступления ВСУ на территорию Курской области, где дислоцировались подразделения Минобороны России, большая часть техники и личного состава украинских военнослужащих была уничтожена. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Результаты очередной украинской авантюры: сожжено, убиты, взяты в плен. С — стабильность. Работаем дальше», — написал Алаудинов в своем telegram-канале, опубликовав видео, в котором подвел итоги украинского контрнаступления под Курском.

ВСУ предприняли попытку контрнаступления, в рамках которой было задействовано 17 единиц техники, включая четыре танка, страйкеры, бронетранспортеры и БМП. В ходе боевых действий большая часть техники, а именно 15 единиц, была уничтожена, включая все четыре танка. Генерал-лейтенант отметил, что после контрнаступления началась зачистка территории, в ходе которой большинство десантников противника были уничтожены.

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В результате неудачной попытки контрнаступления ВСУ на территорию Курской области, где дислоцировались подразделения Минобороны России, большая часть техники и личного состава украинских военнослужащих была уничтожена. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Результаты очередной украинской авантюры: сожжено, убиты, взяты в плен. С — стабильность. Работаем дальше», — написал Алаудинов в своем telegram-канале, опубликовав видео, в котором подвел итоги украинского контрнаступления под Курском. ВСУ предприняли попытку контрнаступления, в рамках которой было задействовано 17 единиц техники, включая четыре танка, страйкеры, бронетранспортеры и БМП. В ходе боевых действий большая часть техники, а именно 15 единиц, была уничтожена, включая все четыре танка. Генерал-лейтенант отметил, что после контрнаступления началась зачистка территории, в ходе которой большинство десантников противника были уничтожены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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