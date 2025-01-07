«Сожжены, убиты, взяты в плен»: Алаудинов подвел итоги украинского наступления под Курском

В результате неудачной попытки контрнаступления ВСУ на территорию Курской области, где дислоцировались подразделения Минобороны России, большая часть техники и личного состава украинских военнослужащих была уничтожена. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Результаты очередной украинской авантюры: сожжено, убиты, взяты в плен. С — стабильность. Работаем дальше», — написал Алаудинов в своем telegram-канале, опубликовав видео, в котором подвел итоги украинского контрнаступления под Курском.
ВСУ предприняли попытку контрнаступления, в рамках которой было задействовано 17 единиц техники, включая четыре танка, страйкеры, бронетранспортеры и БМП. В ходе боевых действий большая часть техники, а именно 15 единиц, была уничтожена, включая все четыре танка. Генерал-лейтенант отметил, что после контрнаступления началась зачистка территории, в ходе которой большинство десантников противника были уничтожены.
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