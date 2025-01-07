Премьер Грузии посоветовал Макрону «следить за Украиной»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ираклий Кобахидзе призвал французского президента следить за ситуацией на Украине
Ираклий Кобахидзе призвал французского президента следить за ситуацией на Украине Фото:

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно российского влияния на внутренние процессы в стране. Кобахидзе призвал Макрона обратить внимание на ситуацию на Украине, где, по его словам, происходят более серьезные проблемы.

«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения... Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — заявил Кобахидзе грузинским журналистам. Его слова передает Haqqin.az.

Поводом для этой реакции стало высказывание Макрона 6 января о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии, особенно в ходе недавних парламентских выборов. На этих выборах, прошедших 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», набравшая 53,93% голосов. В ноябре оппозиция начала проводить акции протеста из-за результатов выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно российского влияния на внутренние процессы в стране. Кобахидзе призвал Макрона обратить внимание на ситуацию на Украине, где, по его словам, происходят более серьезные проблемы. «Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения... Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — заявил Кобахидзе грузинским журналистам. Его слова передает Haqqin.az. Поводом для этой реакции стало высказывание Макрона 6 января о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии, особенно в ходе недавних парламентских выборов. На этих выборах, прошедших 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», набравшая 53,93% голосов. В ноябре оппозиция начала проводить акции протеста из-за результатов выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...