Премьер Грузии посоветовал Макрону «следить за Украиной»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно российского влияния на внутренние процессы в стране. Кобахидзе призвал Макрона обратить внимание на ситуацию на Украине, где, по его словам, происходят более серьезные проблемы.
«Пусть президент Франции следит за Украиной, которой пожертвовали с целью ее уничтожения... Я комментирую ту проблему, перед которой сегодня находятся все — это уничтоженная Украина», — заявил Кобахидзе грузинским журналистам. Его слова передает Haqqin.az.
Поводом для этой реакции стало высказывание Макрона 6 января о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Грузии, особенно в ходе недавних парламентских выборов. На этих выборах, прошедших 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», набравшая 53,93% голосов. В ноябре оппозиция начала проводить акции протеста из-за результатов выборов.
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