Волочкова заявила, что уезжает из России

Балерина Анастасия Волочкова намерена на время покинуть Россию. Следующие две недели она проведет на Мальдивах, куда отправится в ближайшие дни. Прима-балерина регулярно посещает острова дважды в год.
«Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения (20-го января — прим. ред. URA.RU) возвращаюсь в Москву и праздную», — передает MK.RU слова Волочковой.
Балерина поделилась, что Мальдивы для нее — это место, где она может восстановить силы и отдохнуть. По словам Волочковой, эти острова являются для нее своеобразной дачей. После отдыха, который продлится до 17 января, Анастасия вновь вернется к своим выступлениям в конце месяца.
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