Волочкова заявила, что уезжает из России

Анастасия Волочкова уедет на Мальдивы на две недели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Волочкова покинет Россию всего на время двухнедельного отпуска
Анастасия Волочкова покинет Россию всего на время двухнедельного отпуска Фото:

Балерина Анастасия Волочкова намерена на время покинуть Россию. Следующие две недели она проведет на Мальдивах, куда отправится в ближайшие дни. Прима-балерина регулярно посещает острова дважды в год.

«Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения (20-го января — прим. ред. URA.RU) возвращаюсь в Москву и праздную», — передает MK.RU слова Волочковой.

Балерина поделилась, что Мальдивы для нее — это место, где она может восстановить силы и отдохнуть. По словам Волочковой, эти острова являются для нее своеобразной дачей. После отдыха, который продлится до 17 января, Анастасия вновь вернется к своим выступлениям в конце месяца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Балерина Анастасия Волочкова намерена на время покинуть Россию. Следующие две недели она проведет на Мальдивах, куда отправится в ближайшие дни. Прима-балерина регулярно посещает острова дважды в год. «Я по традиции летаю на Мальдивы дважды в год. Всегда летаю туда на майские праздники и в январе, сразу после Нового года. Потом за денечек до своего дня рождения (20-го января — прим. ред. URA.RU) возвращаюсь в Москву и праздную», — передает MK.RU слова Волочковой. Балерина поделилась, что Мальдивы для нее — это место, где она может восстановить силы и отдохнуть. По словам Волочковой, эти острова являются для нее своеобразной дачей. После отдыха, который продлится до 17 января, Анастасия вновь вернется к своим выступлениям в конце месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...