В ЯНАО открыли участок зимней автодороги

Дорожные службы ЯНАО в 16:00 открывают участок зимней автодороги между Аксаркой и Салемалом для всех видов транспорта. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта.
«С 16:00 часов открывается движение по участку зимника Аксарка — Салемал. Движение открыто для всех типов транспорта общей массой 5 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что участок зимника закрывали из-за неблагоприятной дороги. Зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск открыли для движения с опозданием в 1,5 недели.
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