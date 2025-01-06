06 января 2025
05 января 2025

В ЯНАО открыли участок зимней автодороги

Дорогу между Аксаркой и Салемалом открыли для всех видов транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник между Аксаркой и Салемалом вновь открыли
Зимник между Аксаркой и Салемалом вновь открыли Фото:

Дорожные службы ЯНАО в 16:00 открывают участок зимней автодороги между Аксаркой и Салемалом для всех видов транспорта. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта.

«С 16:00 часов открывается движение по участку зимника Аксарка — Салемал. Движение открыто для всех типов транспорта общей массой 5 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что участок зимника закрывали из-за неблагоприятной дороги. Зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск открыли для движения с опозданием в 1,5 недели.

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Дорожные службы ЯНАО в 16:00 открывают участок зимней автодороги между Аксаркой и Салемалом для всех видов транспорта. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного дептранспорта. «С 16:00 часов открывается движение по участку зимника Аксарка — Салемал. Движение открыто для всех типов транспорта общей массой 5 тонн», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что участок зимника закрывали из-за неблагоприятной дороги. Зимнюю автодорогу Аксарка — Белоярск открыли для движения с опозданием в 1,5 недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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