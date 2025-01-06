Под Рождество в ХМАО появились младенцы с необычными именами. Ими стали Мирон из Сургута и Лола из Нижневартовска, написал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.
«Первым рождественским малышом стал Мирон, который родился в 01.20 в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства. Вес — 2800 г, рост — 46 см. А первая девочка, Лола, появилась на свет в 2.30 в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Её вес составил 3110 г, а рост — 51 см», — сообщил глава депздрава.
Всего в Сочельник родилось 11 малышей — семь мальчиков и четыре девочки. Паськов поздравил родителей и пожелал детям здоровья, счастья и больших свершений в будущем.
В ХМАО продолжается традиция отмечать рождение первых младенцев в праздничные дни. В новогоднюю ночь 2025 года в регионе родилось 27 детей, а в Сочельник — 11 малышей.
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