Ресторан посвятил коктейль губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Фото барной карты неназванного заведения и коктейля «Руслан Николаевич» опубликовал telegram-канал «СургутинформТВ».
«Внимательные подписчики сообщают, что в ресторанах Ханты-Мансийска появился коктейль „Руслан Николаевич“», — указано в публикации. В состав входят джин, дынный ликер, сироп фейхоа и яблочный сок.
Журналистам URA.RU удалось выяснить, что такая позиция недавно появилась в барной карте ресторана «Кинза». Он находится в паре минут ходьбы от Дома правительства в Ханты-Мансийске.
На вопрос журналиста, какой персоне посвящен новый напиток, менеджер ответил: «Губернатору». Были ли уже желающие попробовать «Руслана Николаевича» оператор не смог прокомментировать, но предложил уточнить у хостес. Однако та не ответила на звонок.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в культурной жизни региона, что подтверждается его недавним визитом на площадку «Культштаб», где он не только познакомился с местными дизайнерами, но и приобрел их продукцию. Глава региона поддерживает местные инициативы и культурное развитие Ханты-Мансийска, что, возможно, и вдохновило ресторан на создание коктейля в его честь.
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