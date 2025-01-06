06 января 2025
05 января 2025

Ресторан посвятил коктейль губернатору ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В честь губернатора ХМАО Руслана Кухарука придумали коктейль
В честь губернатора ХМАО Руслана Кухарука придумали коктейль Фото:

Ресторан посвятил коктейль губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Фото барной карты неназванного заведения и коктейля «Руслан Николаевич» опубликовал telegram-канал «СургутинформТВ».

«Внимательные подписчики сообщают, что в ресторанах Ханты-Мансийска появился коктейль „Руслан Николаевич“», — указано в публикации. В состав входят джин, дынный ликер, сироп фейхоа и яблочный сок.

Журналистам URA.RU удалось выяснить, что такая позиция недавно появилась в барной карте ресторана «Кинза». Он находится в паре минут ходьбы от Дома правительства в Ханты-Мансийске.

На вопрос журналиста, какой персоне посвящен новый напиток, менеджер ответил: «Губернатору». Были ли уже желающие попробовать «Руслана Николаевича» оператор не смог прокомментировать, но предложил уточнить у хостес. Однако та не ответила на звонок.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в культурной жизни региона, что подтверждается его недавним визитом на площадку «Культштаб», где он не только познакомился с местными дизайнерами, но и приобрел их продукцию. Глава региона поддерживает местные инициативы и культурное развитие Ханты-Мансийска, что, возможно, и вдохновило ресторан на создание коктейля в его честь.

Необычный коктейль заметили посетители ресторана в Ханты-Мансийске
Необычный коктейль заметили посетители ресторана в Ханты-Мансийске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ресторан посвятил коктейль губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Фото барной карты неназванного заведения и коктейля «Руслан Николаевич» опубликовал telegram-канал «СургутинформТВ». «Внимательные подписчики сообщают, что в ресторанах Ханты-Мансийска появился коктейль „Руслан Николаевич“», — указано в публикации. В состав входят джин, дынный ликер, сироп фейхоа и яблочный сок. Журналистам URA.RU удалось выяснить, что такая позиция недавно появилась в барной карте ресторана «Кинза». Он находится в паре минут ходьбы от Дома правительства в Ханты-Мансийске. На вопрос журналиста, какой персоне посвящен новый напиток, менеджер ответил: «Губернатору». Были ли уже желающие попробовать «Руслана Николаевича» оператор не смог прокомментировать, но предложил уточнить у хостес. Однако та не ответила на звонок. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук активно участвует в культурной жизни региона, что подтверждается его недавним визитом на площадку «Культштаб», где он не только познакомился с местными дизайнерами, но и приобрел их продукцию. Глава региона поддерживает местные инициативы и культурное развитие Ханты-Мансийска, что, возможно, и вдохновило ресторан на создание коктейля в его честь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...