29 декабря 2024

Губернатор ХМАО перед Новым годом приобрел мерч от югорских дизайнеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук купил себе жилет от бреда «Местные»
Кухарук купил себе жилет от бреда «Местные» Фото:

Сегодня — 30 декабря — губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил креативную площадку для горожан Ханты-Мансийска «Культштаб». Он осмотрел интересное пространство, побеседовал с организаторами за чашечкой кофе и приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких.

Кухарук позирует в жилете от бренда «Местные»
Кухарук позирует в жилете от бренда «Местные»
Фото:

«Сегодня у нас в гостях побывал губернатор Руслан Николаевич Кухарук. Забежал за кофе, прогулялся по нашему уютному пространству и собрал подарки для своих близких. Приятно видеть, как даже среди предновогодней суеты находится время для чего-то душевного», — написано в telegram-канале «Культштаба».

Сам же Кухарук записал видеообращение к горожанам, где похвалил за вкус кофе и пригласил жителей к посещению культурного пространства. После он сфотографировался с организаторами в приобретенном для себя жилете от бренда «Местные».

В Ханты-Мансийске временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни. Пространство работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники.

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Сегодня — 30 декабря — губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил креативную площадку для горожан Ханты-Мансийска «Культштаб». Он осмотрел интересное пространство, побеседовал с организаторами за чашечкой кофе и приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких. «Сегодня у нас в гостях побывал губернатор Руслан Николаевич Кухарук. Забежал за кофе, прогулялся по нашему уютному пространству и собрал подарки для своих близких. Приятно видеть, как даже среди предновогодней суеты находится время для чего-то душевного», — написано в telegram-канале «Культштаба». Сам же Кухарук записал видеообращение к горожанам, где похвалил за вкус кофе и пригласил жителей к посещению культурного пространства. После он сфотографировался с организаторами в приобретенном для себя жилете от бренда «Местные». В Ханты-Мансийске временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни. Пространство работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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