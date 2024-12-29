Сегодня — 30 декабря — губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил креативную площадку для горожан Ханты-Мансийска «Культштаб». Он осмотрел интересное пространство, побеседовал с организаторами за чашечкой кофе и приобрел мерч от югорских дизайнеров для себя и своих близких.
«Сегодня у нас в гостях побывал губернатор Руслан Николаевич Кухарук. Забежал за кофе, прогулялся по нашему уютному пространству и собрал подарки для своих близких. Приятно видеть, как даже среди предновогодней суеты находится время для чего-то душевного», — написано в telegram-канале «Культштаба».
Сам же Кухарук записал видеообращение к горожанам, где похвалил за вкус кофе и пригласил жителей к посещению культурного пространства. После он сфотографировался с организаторами в приобретенном для себя жилете от бренда «Местные».
В Ханты-Мансийске временно приостановило работу кафе «Культштаб». Заведение откроется по окончании ремонта кухни. Пространство работает не только как кафе — на площадке также устраивают стендап-концерты, открытие микрофоны, арт-вечеринки и квартирники.
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