РГ: убитый в Грузии российский предприниматель был успешным бизнесменом

Виктор Соловьев, которого похитили и убили двое злоумышленников в Грузии 6 января, был успешными предпринимателем в Тульской области. Также он являлся заядлым путешественником и с 2019 года часто посещал Грузию. Об этом сообщили журналисты.
«Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным предпринимателем и заядлым путешественником», — передает «Российская газета». Отмечается, что Виктор вел свой бизнес в Тульской области, там он еще семь лет назад основал производство пластиковых изделий.
Компания погибшего в 2023 году заработала 13,2 миллиона рублей, а полученные средства Виктор Соловьев тратил на путешествия в компании друзей. Он посетил такие страны, как Андорра, Турция, Испания и Италия, а также любил горнолыжные курорты. Его особенно привлекала Грузия, куда он уже ездил в 2019 году, проехав 1 700 километров на машине и проведя за рулем 20 часов.
Виктор Соловьев погиб в ходе очередной поездки в Грузию со своей девушкой, когда на него напали двое злоумышленников. Ему было нанесено огнестрельное ранение, а после смерти неизвестные сбросили тело бизнесмена в реку, передает «Национальная служба новостей». Девушка Соловьева выжила и обратилась за помощью в полицию и посольство. Нападавшие были задержаны, ведется следствие. Злоумышленникам теперь грозит пожизненное заключение.
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