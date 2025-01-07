РГ: убитый в Грузии российский предприниматель был успешным бизнесменом

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Погибший Виктор Соловьев имел свой бизнес в Тульской области
Погибший Виктор Соловьев имел свой бизнес в Тульской области Фото:

Виктор Соловьев, которого похитили и убили двое злоумышленников в Грузии 6 января, был успешными предпринимателем в Тульской области. Также он являлся заядлым путешественником и с 2019 года часто посещал Грузию. Об этом сообщили журналисты. 

«Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным предпринимателем и заядлым путешественником», — передает «Российская газета». Отмечается, что Виктор вел свой бизнес в Тульской области, там он еще семь лет назад основал производство пластиковых изделий.

Компания погибшего в 2023 году заработала 13,2 миллиона рублей, а полученные средства Виктор Соловьев тратил на путешествия в компании друзей. Он посетил такие страны, как Андорра, Турция, Испания и Италия, а также любил горнолыжные курорты. Его особенно привлекала Грузия, куда он уже ездил в 2019 году, проехав 1 700 километров на машине и проведя за рулем 20 часов.

Виктор Соловьев погиб в ходе очередной поездки в Грузию со своей девушкой, когда на него напали двое злоумышленников. Ему было нанесено огнестрельное ранение, а после смерти неизвестные сбросили тело бизнесмена в реку, передает «Национальная служба новостей». Девушка Соловьева выжила и обратилась за помощью в полицию и посольство. Нападавшие были задержаны, ведется следствие. Злоумышленникам теперь грозит пожизненное заключение.

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Виктор Соловьев, которого похитили и убили двое злоумышленников в Грузии 6 января, был успешными предпринимателем в Тульской области. Также он являлся заядлым путешественником и с 2019 года часто посещал Грузию. Об этом сообщили журналисты.  «Убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьев в свои 38 лет был успешным предпринимателем и заядлым путешественником», — передает «Российская газета». Отмечается, что Виктор вел свой бизнес в Тульской области, там он еще семь лет назад основал производство пластиковых изделий. Компания погибшего в 2023 году заработала 13,2 миллиона рублей, а полученные средства Виктор Соловьев тратил на путешествия в компании друзей. Он посетил такие страны, как Андорра, Турция, Испания и Италия, а также любил горнолыжные курорты. Его особенно привлекала Грузия, куда он уже ездил в 2019 году, проехав 1 700 километров на машине и проведя за рулем 20 часов. Виктор Соловьев погиб в ходе очередной поездки в Грузию со своей девушкой, когда на него напали двое злоумышленников. Ему было нанесено огнестрельное ранение, а после смерти неизвестные сбросили тело бизнесмена в реку, передает «Национальная служба новостей». Девушка Соловьева выжила и обратилась за помощью в полицию и посольство. Нападавшие были задержаны, ведется следствие. Злоумышленникам теперь грозит пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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