«Дабы в каждом сердце родился Христос»: поздравление с Рождеством от священника

Сегодня, 7 января, православные празднуют одно из важнейших событий в истории церкви и мира — рождение Иисуса Христа. Публикуем поздравление с этим светлым днем от архиепископа Соликамского и Чусовского (епархия входит в состав Пермской митрополии) Зосимы.
В день Рождества Христова архиепископ Зосима через сообщество Соликамской епархии во «Вконтакте» поздравил верующих с этим праздником и, обратившись к недавней рождественской речи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напомнил о необходимости каждому добровольно выбрать либо Бога, либо дьявола. «Понятно, что, выбрав Бога, мы будем счастливы, благополучны, и все у нас будет хорошо», — обратился к православным Зосима. «Если мы потянулись за ложными огнями, блесками злата, серебра, богатства, гордыни, то эти ложные огни приведут нас к большим бедам, несчастьям, страданиям, терзаниям и многим бедам», — отметил он.
По глубокому убеждению архиепископа, чтобы избежать бед, болезней, страданий, надо веровать в Господа и исполнять Его евангельские заповеди. «Дабы в каждом сердце родился Христос, и в Его свете мы увидели свет истины, мы увидели то, что есть истина, то, что есть настоящая жизнь, настоящее счастье, настоящее здравие, мир и любовь», — объяснил священнослужитель. «Ибо без этого все опошляется, все притворяется в очень страшные уму непостижимые вещи, и мы с вами прекрасно видим, как гонимо христианство на постхристианском пространстве Европы», — подчеркнул священник.
По словам архиепископа Зосимы, Господь делает все, чтобы уберечь Россию и своей любовью направляет людей по пути мира, добра, счастья, благополучия и достойной жизни. Архиепископ говорит, что людям стоит внять Божьему гласу и понемногу исправлять свою жизнь: молиться, творить добро. Тогда, по мнению священнослужителя, Бог мира и любви будет со всеми нами. «Радостное, счастливое Рождество пусть сопровождает нас всегда, ныне и пристно, и во веки веков», — пожелал архиепископ Зосима.
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