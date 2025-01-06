Челябинский «Трактор» с разгромным счетом одержал вторую победу в году

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 7 января в домашнем матче одержал уверенную победу над «Ладой» из Тольятти. Поединок завершился со счетом 5:0, передает корреспондент URA.RU.
«Счет на шестой минуте первого периода открыл челябинец Виталий Кравцов. Далее в ворота „Лады“ шайбу забросил Владимир Жарков. Третий гол „Трактора“ был за Стивеном Кэмпфером. В конце второго периода ворота тольяттинцев атаковал Григорий Дронов. Завершающим в игре стал гол „черно-белых“, его забил Василий Глотов», — передает корреспондент.
Игрой с «Ладой» «Трактор» закончил серию домашних матчей. Ранее сообщалось, что 2025 год «Трактор» начал с поражения хабаровскому «Амуру». Игра прошла 3 января и закончилась со счетом 2:3. «Амур» забил третий гол в овертайме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!