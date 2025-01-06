06 января 2025

Челябинский «Трактор» с разгромным счетом одержал вторую победу в году

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Следующий матч «Трактора» состоится 11 января в Магнитогорске
Следующий матч «Трактора» состоится 11 января в Магнитогорске Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 7 января в домашнем матче одержал уверенную победу над «Ладой» из Тольятти. Поединок завершился со счетом 5:0, передает корреспондент URA.RU.

«Счет на шестой минуте первого периода открыл челябинец Виталий Кравцов. Далее в ворота „Лады“ шайбу забросил Владимир Жарков. Третий гол „Трактора“ был за Стивеном Кэмпфером. В конце второго периода ворота тольяттинцев атаковал Григорий Дронов. Завершающим в игре стал гол „черно-белых“, его забил Василий Глотов», — передает корреспондент.

Игрой с «Ладой» «Трактор» закончил серию домашних матчей. Ранее сообщалось, что 2025 год «Трактор» начал с поражения хабаровскому «Амуру». Игра прошла 3 января и закончилась со счетом 2:3. «Амур» забил третий гол в овертайме.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 7 января в домашнем матче одержал уверенную победу над «Ладой» из Тольятти. Поединок завершился со счетом 5:0, передает корреспондент URA.RU. «Счет на шестой минуте первого периода открыл челябинец Виталий Кравцов. Далее в ворота „Лады“ шайбу забросил Владимир Жарков. Третий гол „Трактора“ был за Стивеном Кэмпфером. В конце второго периода ворота тольяттинцев атаковал Григорий Дронов. Завершающим в игре стал гол „черно-белых“, его забил Василий Глотов», — передает корреспондент. Игрой с «Ладой» «Трактор» закончил серию домашних матчей. Ранее сообщалось, что 2025 год «Трактор» начал с поражения хабаровскому «Амуру». Игра прошла 3 января и закончилась со счетом 2:3. «Амур» забил третий гол в овертайме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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