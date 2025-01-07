В ночь с 6 на 7 января в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось торжественное богослужение в связи с Рождеством Христовым. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся с призывом молиться за мир и справедливость. В богослужении принял участие также президент России Владимир Путин. О том, как прошло Рождество в храме Христа Спасителя в Москве — в фоторепортаже URA.RU.
В канун Рождества Путин присутствовал на религиозных службах в двух храмах: в храме святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, а также в храме Христа Спасителя в Москве. В ходе посещения последнего, по просьбе президента, патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконки для военных, задействованных в специальной военной операции. Путин заявил, что он лично передаст эти религиозные предметы командирам группировок. Президент также выразил поздравления всем верующим и отметил значимую роль Русской православной церкви в укреплении единства народа.
На богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали и другие известные личности. Среди них — госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, космонавт Елена Серова, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.
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